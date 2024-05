Bologna Milan Primavera 2-1: Bonomi non evita la sconfitta, altro stop nella corsa playoff per Abate

Il Milan Primavera è ospite del Bologna nel recupero della 30ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera cade ancora. Rossoneri sconfitti 2-1 dal Bologna nel recupero della 30ª giornata: doppietta di Ebone, vana la rete dell’illusione di Bonomi. Abate settimo, momentaneamente fuori dalla zona playoff.

Bologna Milan Primavera 2-1: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Bologna Milan Primavera.

2′ Occasione Milan – Subito rossoneri pericolosi in area avversaria. Calcio d’angolo, Nsiala prova ad arrivare sul pallone ma manca di poco l’appuntamento con il tap-in.

4′ Cresce il Bologna – Sale di intensità il Bologna con il suo possesso palla. Fine però a se stesso, visto che i rossoblù non trovano spazi: si chiude bene il Milan, impedendo agli avversari di incidere verso la porta di Nava.

7′ Nava attento in uscita – Si sporca i guantoni il portiere del Milan, per la prima volta nella sua gara. Traversone dalla destra, lui in scioltezza arpiona la sfera in area piccola.

9′ Occasione Simic – Sempre da palla inattiva il Milan si rende pericoloso in questo avvio. Corner dalla sinistra, allontana male la difesa del Bologna e raccoglie Simic a centro area: tiro potente, murato dalla linea arretrato dei padroni di casa.

11′ Ammonito Rosetti – Entrata in netto ritardo di Rosetti su Sia, che rischiava seriamente di avere la peggio dopo quell’intervento. Ammonizione per il giocatore del Bologna.

13′ Ammonito Sala – Si riequilibra il conto dei cartellini. In scivolata Sala non colpisce il pallone bensì la caviglia di Hodzic: giallo anche per il centrocampista del Milan.

14′ Gol Ebone – Primo squillo del Bologna che porta al gol del vantaggio! Filtrante di Byar, Ebone si infila troppo facilmente alle spalle di Simic e Magni e con un tocco morbido batte Nava nell’uno contro uno.

17′ Occasione Zeroli – Ha spazio a destra il Milan e lo sfrutta. Magni crossa a rimorchio per Zeroli, che arriva al tiro a botta sicura ma centra in pieno sfortunatamente Camarda. Chance gettata al vento per il Diavolo.

18′ Tiro Camarda – Prova a salire in cattedra il classe 2008. Si costruisce l’azione del tiro in area ma viene murato dalla difesa bolognese.

22′ Tiro Bartesaghi – Coast to coast di Simic a portare su l’azione dalla difesa. Poi scarico per Bartesaghi: controllo e sinistro violento, Bagnolini ci mette i guantoni e respinge.

23′ Scotti giù in area, poi calcia Malaspina – Scotti punta e va via a Rosetti sulla destra, poi l’avversario lo atterra in area ma per l’arbitro è tutto regolare. Raccoglie Malaspina: tiro però alto sopra la traversa.

24′ Doppietta Ebone – Ancora l’attaccante a segnare! Azione personale di Nezirevic, che porta a spasso il centrocampo del Milan. Poi va da Menegazzo, che crossa col contagiri per l’inserimento e la frustata di testa di Ebone.

27′ Magni cerca Camarda – Cross dalla destra del terzino a cercare Camarda, che viene anticipato in spaccata da Amey.

30′ Tiro Sia – Si mette in proprio l’attaccante, arrivando alla conclusione dal limite dell’area. Manca precisione però, il tentativo si perde sopra la traversa.

31′ Scotti murato al momento del cross – Zeroli allarga per Scotti, che entra in area e crossa potente rasoterra per Sia. Anticipato però l’esterno in calcio d’angolo.

35′ Palo Camarda – Cross di Bartesaghi, Camarda non ci arriva ma si ritrova comunque lì il pallone: conclusione al volo, splendida, che sbatte clamorosamente contro il palo.

38′ Simic a terra – Rimane momentaneamente giù il difensore dopo un contatto. Costretto ad uscire dal campo per qualche minuto, poi rientra e riprende posizione in difesa.

40′ Sia anticipato in area – Scotti al traversone per Sia, che al momento del tiro in area piccola viene anticipato provvidenzialmente da Nezirevic.

43′ Hodzic giù dolorante – Rimane a terra il calciatore del Bologna, vistosamente dolorante. Cure mediche per lui fuori dal campo, poi rientra ma con smorfie di dolore.

44′ Zeroli chiuso all’ultimo – Stava per mirare la porta e calciare con potenza, ma Zeroli viene nuovamente chiuso al momento del tiro.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambio Milan – Dentro Liberali al posto di Sala.

48′ Milan in cerca del gol per riaprire la partita – Iniziano bene i rossoneri questa ripresa, tenendo in mano il pallino del gioco col possesso palla. Ma non ci sono spazi, il Bologna chiude tutto.

50′ Ammonito Magni – Byar salta secco Magni, che lo strattona poi vistosamente. Ammonito il terzino del Milan.

51′ Camarda atterrato all’ingresso dell’area di rigore – Amey frana addosso al classe 2008 alle sue spalle, facendolo così cadere all’imbocco dell’area. Per il direttore di gara è tutto regolare, non è calcio di rigore.

53′ Colpo di testa Camarda – Liberali disegna per l’inserimento di Camarda: l’attaccante anticipa l’uscita non perfetta di Bagnolini ma manda a lato di testa.

54′ Ammonito Nsiala – Va via a tutti Diop, Nsiala prova a fermarlo in scivolata ma sceglie male il tempo dell’intervento. Giallo anche per lui.

55′ Colpo di testa Mangiameli – Sale in cielo l’attaccante sulla punizione di Byar ma non riesce a girare verso la porta di Nava.

59′ Sia-Scotti costruiscono l’azione offensiva – Contropiede Milan orchestrato da Sia, che scappa via ad Hodzic lungo la linea laterale sinistra. Cambio di campo per Scotti: stop e cross messo fuori però da Diop.

60′ Tiro-cross Simic – Traiettoria velenosa del difensore che diventa un tiro e stava per beffare Bagnolini. Pallone che si perde di poco sul fondo.

61′ Tiro Camarda – Cross di Magni, Zeroli la stoppa per il tiro di Camarda. Murato ancora una volta dal gran lavoro della coppia Diop-Amey.

62′ Sbaglia il cross Simic – Completamente sballato il traversone di Simic, a metà strada fra Sia e Camarda.

63′ Cambio Milan – Dentro Bakoune per Magni.

66′ Errore di Sia in area – La voleva stoppare per Camarda e Zeroli ma ha sbagliato completamente la misura del suo suggerimento. Importante chance gettata al vento del Milan.

67′ Colpo di testa Zeroli – Bakoune al traversone, Zeroli pizzica di testa ma non riesce a girare verso la porta di Bagnolini.

69′ Occasione Sia – Nsiala recupera palla e va subito in mezzo verso Sia. Non ci arriva di un soffio l’attaccante.

69′ Cambio Milan – Dentro Bonomi per Sia.

71′ Cambio Bologna – De Luca prende il posto di Mangiameli.

74′ Liberali sbaglia in area – Malaspina trova Liberali in area: il fantasista cerca un improbabile scavetto ma non c’è nessun compagno pronto a raccoglierlo.

75′ Gol Bonomi – Scotti con un tocco sotto morbido, delizioso, premia Bonomi: l’attaccante sguscia alle spalle di De Luca e con un pallonetto batte l’uscita di Bagnolini.

78′ Punizione Baroncioni – Sul suo palo, Nava ci mette i pugni e respinge la traiettoria dell’avversario.

80′ Ammonito Bartesaghi – In ritardo il suo intervento su Nezirevic: giallo anche per il terzino rossonero.

82′ Ammonito Baroncioni – L’arbitro ha aspettato il termine dell’azione per andare ad ammonire Baroncioni, colpevole di un brutto intervento in scivolata su Scotti.

84′ Camarda anticipato in area – Cross dalla sinistra, Camarda sta per colpire ma viene anticipato dall’uscita alta di Bagnolini.

85′ Tiro Liberali – Conclusione alta dal limite dell’area ma la deviazione di Hodzic consegna l’angolo ai rossoneri.

86′ Cambio Bologna – Fuori Menegazzo e dentro Lai.

87′ Occasione Bonomi da corner – Direttamente verso la porta la conclusione dell’autore del gol, ma Bagnolini chiude la strada opponendosi con i guantoni.

89′ Cambio Bologna – Dentro Idaro per Hodzic.

6 minuti di recupero

90’+2′ Tiro Liberali – Slalom, tiro dalla distanza che subisce un’altra deviazione in corner. Dalla bandierina, la traiettoria è troppo su Bagnolini.

90’+5′ Due espulsi nella panchina del Bologna – Rosso diretto dell’arbitro per l’allenatore del Bologna Magnani e un suo membro dello staff.

FINE PARTITA

Migliore in campo Milan: Bonomi PAGELLE

Bologna Milan Primavera 2-1: risultato e tabellino

Reti: 14′ Ebone, 24′ Ebone, 75′ Bonomi

Bologna (3-5-2): Bagnolini; Diop, Amey, Menegazzo (86′ Lai); Nezirevic, Byar, Hodzic (89′ Idaro), Rosetti, Baroncioni; Ebone, Mangiameli (71′ De Luca). All. Magnani. A disp. Pessina, Happonen, Kongslev, Ravaglioli, Zonta, Nesi, Tordiglione, Tonin

Milan Primavera (4-3-3): Nava, Magni (63′ Bakoune), Simic, Nsiala, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina, Sala (46′ Liberali); Scotti, Camarda, Sia (69′ Bonomi). All. Abate. A disp. Raveyre, Bartoccioni, Paloschi, Skoczylas, Mancioppi, Nissen, Perera, Simmelhack

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Ammoniti: 11′ Rosetti, 13′ Sala, 50′ Magni, 54′ Nsiala, 80′ Bartesaghi, 82′ Baroncioni