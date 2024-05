Corti dopo Pomigliano Milan Femminile: «Partita non gestita nel modo giusto. Dobbiamo chiudere il campionato con onore». Le parole dopo il match

L’allenatore del Milan Femminile Corti ha analizzato ai canali ufficiali del club il match contro il Pomigliano terminato 2-2.

PAROLE – «Mi è piaciuto molto l’atteggiamento del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo avuto momenti di flessione siamo stati puniti. Avremmo dovuto chiudere la partita e quando non si riesce a farlo anche gli ultimi della classifica diventano pericolosi. Il campo è l’ultima cosa per cui dobbiamo recriminare. Purtroppo non è stata una partita gestita nel modo giusto. Dobbiamo chiudere al sesto posto e chiudere il campionato con onore. Dobbiamo onorare la maglia e rispettare la società».