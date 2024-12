Milan Stella Rossa, Sacchi rimanda i rossoneri: l’analisi non lascia dubbi. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Fonseca

Arrigo Sacchi, a La Gazzetta dello Sport, ha commentato la vittoria del Milan contro la Stella Rossa. Di seguito le sue dichiarazioni, dove ha rimandato i rossoneri.

PAROLE – «Anche il Milan festeggia per la vittoria sulla Stella Rossa, ed è un successo importante in ottica qualificazione. Ma i rossoneri hanno faticato non poco, e ciò testimonia che ancora non si sono scrollati di dosso quella discontinuità di rendimento che tanto li ha penalizzati in questa prima parte di stagione».