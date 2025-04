Pirlo dice la sua sui calendari folti e le tante partite da giocare in una stagione

Pirlo, ex centrocampista del Milan, ha analizzato ai canali ufficiali del club rossonero la sua carriera con la maglia del Diavolo

Intervenuto a Milan Tv, l’ex Milan Andrea Pirlo ha dichiarato:

TANTE PARTITE ANCHE ALL’EPOCA – «Sì, ma quando giochi non ti pesano. Anche perché vorresti sempre giocare: magari c’è quella volta in cui l’allenatore dice che ti fa riposare, ma tu vuoi sempre giocare. Finché hai l’opportunità e stai bene non ti pesa niente. Magari oggi qualche partita in più c’è con qualche competizione in più durante la stagione, però non penso sia un problema. Certo, qualche infortunio in più ci sarà sempre ma fa parte del gioco».