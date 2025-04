Milan Fiorentina, Marchegiani commenta la situazione dei rossoneri e il match di sabato

Condividi via email

Milan Fiorentina, Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, è convinto che i rossoneri non abbiano un equilibratore a centrocampo

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani, ex portiere e noto opinionista, ha commentato il momento del Milan dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina:

PAROLE – «L’equilibrio è un termine astratto. Le hanno provate tutte, il problema è – ma è una mia convinzione – che il Milan è una squadra di giocatori forti ma che non sono giocatori tattici. Grandi individualità? Sì, ma non è quello: è che al Milan non hanno equilibratori».