Milan Stella Rossa, Fonseca: «Sono totalmente insoddisfatto della prestazione». Le dichiarazioni del tecnico alla guida dei rossoneri

Paulo Fonseca, dopo la vittoria del suo Milan contro la Stella Rossa, si è lasciato andare a un duro sfogo a Milan TV. Di seguito le sue parole, dove si è espresso insoddisfatto nonostante la vittoria.

PRESTAZIONE – «Sono contento perché abbiamo vinto, ma io non mi accontento solo del risultato. È una sensazione strana per me, sono totalmente insoddisfatto della prestazione. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto oggi».