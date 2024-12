Milan Stella Rossa, Fonseca: «Abbiamo vinto ma sono molto triste». Le dichiarazioni del tecnico alla guida dei rossoneri

Paulo Fonseca, dopo la vittoria del suo Milan contro la Stella Rossa, si è lasciato andare a un duro sfogo in conferenza stampa. Di seguito le sue parole, dove ha espresso tutta la sua tristezza per quanto visto in campo

IL SUO STATO D’ANIMO POSTPARTITA – «Non sono arrabbiato, ma triste. Perché quello che mi piacerebbe vedere nella squadra qualcosa che non ho visto».