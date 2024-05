Squalifica Tonali, Howe svela: «Sta entrando in una nuova fase della sua vita». Le sue dichiarazioni sull’ex Milan

HOWE – «E’ successo tutto molto in fretta. Era dispiaciuto per le sue azioni e ha aiutato le autorità a capire l’entità del problema. Ha ammesso tutto quello che aveva fatto e sta già affrontando la situazione. Sta entrando in una nuova fase della sua vita»