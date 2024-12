Fonseca Milan, che stoccata di Criscitiello alla società rossonera! Parole che lasciano il segno

Fonseca Milan, clamorosa stoccata di Michele Criscitiello, noto giornalista, alla società rossonera: le sue dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha criticato duramente il Milan per non aver preso posizione sullo sfogo di Fonseca dopo la Stella Rossa:

PAROLE – «Una società seria e attenta, dopo la conferenza stampa di Fonseca, non può nascondersi e non presentarsi. Si deve schierare: con il Mister o con la squadra. Invece, anche oggi, silenzio e “è un non evento”».