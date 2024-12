Mercato Milan, Bianchin annuncia: «Questione rinnovi, vi dico tutto». Rivelazione choc

Mercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha fatto il punto sui rinnovi di Maignan e Theo Hernandez: le sue parole

Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sui rinnovi di Maignan e Theo Hernandez, temi caldissimi del calciomercato Milan:

PAROLE – «Mike Maignan e Theo Hernández sono insieme in tutti i discorsi sul rinnovo perché hanno lo stesso contratto – scadenza 2026 – e la stessa situazione: non hanno un accordo con il Milan. Sì, però le somiglianze finiscono qui. Mike Maignan a oggi ha molte più chance di avere un futuro a medio e lungo termine con il Milan… e si può spiegare perché. Maignan e il Milan parlano da mesi. Non è fatta, ma molta strada è stata fatta. Il club punta sempre su di lui e il mercato è complesso. Molte delle big sono legate a un portiere forte e il talento giovane non manca. Morale: conquistare una maglia in una squadra più forte non è semplice. Maignan e Furlani-Moncada hanno delineato una struttura del contratto e un’informazione si può dare: se rinnovo sarà, non ci sarà clausola rescissoria. Theo Hernández vive un periodo difficile. Anche per questo, è più lontano dal traguardo. Theo al Milan resterebbe volentieri ma la trattativa con il club negli ultimi mesi non ha fatto particolari passi avanti. E, con la scadenza 2026, è naturale che più di qualcuno prenda informazioni. Il Bayern Monaco nella scorsa stagione si è fatto sentire mentre in Premier League le squadre potenzialmente interessate sono tante. Nel 2025, se rinnovo non sarà, attenzione alle offerte a sette zeri».