Pagelle Bologna Milan Primavera: Scotti-Bonomi per l’illusione, tradisce la difesa VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 30ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Bologna Milan Primavera

Nava 5.5 – Se sul primo gol prova a chiudere (invano) lo specchio ad Ebone nell’uno contro uno, sul raddoppio di testa dell’attaccante del Bologna sceglie male il tempo dell’uscita e si fa anticipare.

Magni 5 – I due gol del Bologna prendono entrambi forma dal suo binario: Ebone gode di ampie libertà tra lui e Simic. Troppi patemi in fase difensiva, qualche buon cross in zona gol ma che non viene sfruttato. Dal 63′ Bakoune 6.5 – Entra bene in partita, non sbagliando praticamente mai un traversone.

Simic 5 – Ebone gli passa dietro due volte nel primo tempo e per due volte fa male a Nava. Distratto oggi in marcatura, non da lui.

Nsiala 5.5 – 25 minuti di difficoltà per la difesa del Milan che includono tutti, lo stesso Nsiala non è perfetto nei suoi interventi. Prende pian piano le contromisure nel corso della partita ma è troppo tardi.

Bartesaghi 6 – Sfiora il gol nel primo tempo, con i guantoni di Bagnolini a dirgli di no. Attaccante aggiunto con i suoi cross e le sue sovrapposizioni.

Sala 5 – Prova completamente anonima da parte del centrocampista rossonero. Soffre la pressione del trio Byar-Hodzic-Rosetti, faticando un po’ in copertura. Mentre in fase offensiva il suo apporto è assolutamente nullo. Dal 46′ Liberali 6 – Piede fino, lo dimostra anche oggi. Alza il baricentro della squadra, arrivando con pericolosità anche al tiro.

Malaspina 6 – Tesse qualche buona trama in regia. Più al centro della manovra nella ripresa, quando il Milan fa ruotare il possesso del pallone a caccia del pareggio.

Zeroli 5.5 – Pericoloso in area soprattutto nel primo tempo. Due ghiotte occasioni per calciare, ma la difesa del Bologna lo stoppa al momento del tiro. Sparisce completamente dal vivo del gioco nella ripresa.

Scotti 6.5 – Fornitore incessante di palloni per i compagni a centro area. Riceve, controlla, guarda in mezzo e crossa: questo il suo leitmotiv. E da una sua invenzione (scavetto pregevole) prende vita l’assist per Bonomi.

Camarda 6 – Cosa sarebbe successo se… Giocata spaziale nel primo tempo, con un tiro in acrobazia che si è schiantato in pieno sul palo. Diversi palloni transitati dalle sue parti in area: non sempre efficace nelle giocate, ma ha un peso specifico diverso oggi rispetto alle ultime uscite.

Sia 5.5 – Qualche sgasata c’è, si muove tanto e dà pochi punti di riferimento. C’è un unico problema: manca spesso di concretezza nel corso di questa partita. Tardi su alcuni tap-in, commette un errore in area nella ripresa nel tentativo di servire Camarda. Dal 69′ Bonomi 7 – Gol di estrema bellezza. Dà una scossa col suo ingresso in campo.

All. Abate 5 – Tanti, troppi errori non da Milan. Reazione tardiva dopo i due gol subiti.