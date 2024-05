Florenzi show in allenamento: gol ASSURDO del terzino rossonero – VIDEO

Florenzi show in allenamento: gol ASSURDO del terzino rossonero. La FOTO e il video della rete del giocatore del Milan

Una rete incredibile quella segnata in allenamento da Alessandro Florenzi: il terzino del Milan ha pubblicato il video sulle sue storie di Instagram.

Una rete clamorosa da quasi 20 metri per il rossonero in posizione defilata all’incrocio. Il terzino sta scaldando il piede in vista della prossima partita contro il Genoa: esultanza sfrenata in allenamento che spera di ripetere anche in partita.