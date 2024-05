Pagelle Pomigliano Milan Femminile: Mesjasz illude, flop dell’attacco

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 7 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Pomigliano Milan femminile

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 7 della Poule salvezza della Serie A 2023/24: pagelle Pomigliano Milan femminile

TOP: Mesjasz

FLOP: Laurent

VOTI:

Babb 6 – mai impegnata seriamente nel primo tempo, rischia di farsi male dopo uno scontro ma poi riprende a giocare



Guagni 6.5 – propositiva in attacco più ti una volta i suoi cross sono insidiosi. Attenta quando serve in difesa (74′ Piga 6)



Mesjasz 7 – ha il merito di segnare il gol che permette al Milan di chiudere il primo tempo in vantaggio. Usa il fisico per imporsi sulle avversarie in difesa



Soffia 6 – ha il compito di sostituire la squalificata Bergamaschi, non la fa rimpiangere



Cernoia 6.5 – suo l’assist per il gol di Mesjasz per il resto partita attenta sia in difesa che in attacco (69′ Arrigoni)



Rubio Avila 6 – sfiora l’eurogol da calcio d’angolo. Sempre presente nella manovra rossonera (64′ Mascarello 6)



Dubcova 6 – sfiora il gol del vantaggio ma si vede negare la gioia da una deviazione della difesa sul palo. In crescita durante la partita



Laurent 5.5 – la peggiore delle rossonere in attacco, parte titolare ma delude le aspettative



Dompig 6.5 – i pericoli del Milan nascono soprattutto dalle sue giocate. Sempre pericolosa nel corso del match (69′ Marinelli 6)



Ijeh 5.5 – poco servita dalle compagne lotta con le avversarie in area ma crea pochi pericoli (64′ Staskova 6)