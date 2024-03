Gol Giroud, l’attaccante del Milan a segno con la Francia: il VIDEO del 3-1 contro il Cile nel match amichevole

Segna anche Giroud in Francia-Cile. L’attaccante del Milan è andato a segno nel match amichevole dopo aver iniziato il match da titolare al posto del suo compagno di reparto Thuram.

🚨🚨| GOAL: FRANCE 3-1 CHILE



OLIVER GIROUD EXTENDS THE LEAD FOR FRANCE!!!



pic.twitter.com/eB6PaGRGsN — SimplyGoal (@SimplyGoal) March 26, 2024

Tutto facile per il bomber rossonero che praticamente a porta vuota ha insaccato il gol del momentaneo 3-1 contro il Cile. Anche Giroud è atteso da Pioli a Milanello in settimana per preparare il rush finale di stagione.