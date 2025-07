Emerson Royal Milan, altro indizio: fissate le visite mediche col Flamengo! La situazione

Emerson Royal Milan, nella giornata di sabato il terzino brasiliano effettuerà le visite mediche con il Flamengo

La notizia che circolava da giorni ha trovato conferma: il futuro di Emerson Royal è in Brasile, e più precisamente al Flamengo. L’accordo tra il calciomercato Milan e il club carioca è stato raggiunto in tempi record, una trattativa lampo che riporterà il terzino destro a “casa” dopo una sola stagione in rossonero. Un ritorno alle origini per un calciatore che, purtroppo, non è riuscito a lasciare il segno a Milano, deludendo le aspettative e non giustificando l’investimento fatto dalla dirigenza di Via Aldo Rossi.

L’operazione è un trasferimento a titolo definitivo, un dettaglio non da poco che permette al Milan di recuperare parte della somma spesa. Il Flamengo sborserà 9 milioni di euro, ai quali si aggiungerà un bonus di 1 milione, per un totale potenziale di 10 milioni di euro. Una cifra che, seppur inferiore a quanto investito un anno fa, rappresenta comunque un’ottima mossa per il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che ha dimostrato subito la sua efficienza sul mercato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 in queste ore, le visite mediche di Emerson Royal con il Flamengo sono state già fissate per la giornata di sabato. Un chiaro segnale che la trattativa è ormai alle battute finali e che l’ufficialità è imminente. Questo “indizio” rafforza ulteriormente la convinzione del buon esito dell’affare, chiudendo un capitolo che, per il Milan, non ha portato i frutti sperati.

L’addio di Emerson Royal rientra in una strategia di rifondazione che vede il Milan impegnato a costruire una squadra più funzionale agli schemi del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Con Tare alla guida del mercato e Allegri in panchina, il club rossonero punta a tornare protagonista, sia in Italia che in Europa. La cessione del terzino brasiliano libera non solo un posto in rosa, ma anche risorse economiche che potranno essere reinvestite per rinforzare altri reparti, in linea con le esigenze tattiche del mister livornese.

La permanenza di Emerson Royal a Milano è stata caratterizzata da prestazioni altalenanti e da una generale mancanza di continuità. Nonostante il suo impegno, il calciatore non è riuscito ad adattarsi completamente al calcio italiano e alle richieste del Milan, finendo per perdere posizioni nelle gerarchie. Il ritorno in Brasile, in un ambiente che conosce bene, potrebbe rappresentare per lui l’occasione di rilanciarsi e ritrovare la forma migliore, dimostrando tutto il suo potenziale.

Per il Milan, questa cessione è un passo importante nella definizione della rosa per la prossima stagione. La dirigenza, sotto la guida esperta di Igli Tare, sta lavorando alacremente per portare a Milano profili che possano sposarsi al meglio con la visione di Massimiliano Allegri. L’operazione Emerson Royal è un esempio di come il club stia agendo con rapidità e decisione per ottimizzare le risorse e costruire una squadra competitiva, pronta ad affrontare le sfide che verranno. Il futuro è adesso, e il Milan sembra intenzionato a non perdere tempo.