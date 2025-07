Mercato Milan, Tare spiazza il Marsiglia! Secco no, il futuro sembra segnato

Mercato Milan, Igli Tare spiazza completamente il Marsiglia: secco no ai francesi per un nuovo prestito del centrocampista

Il calciomercato Milan ha respinto con fermezza la recente offerta dell’Olympique Marsiglia per un nuovo prestito di Ismaël Bennacer, segnalando un chiaro cambio di strategia da parte dei rossoneri per il centrocampista algerino. Secondo un report di Daniele Longo, il club francese, di fronte a questa posizione risoluta, sarebbe ora propenso a ritirarsi dalla corsa, lasciando il campo aperto ad altri pretendenti.

Questa mossa decisa da parte della dirigenza milanista, incluso il neonominato Direttore Sportivo Igli Tare, sottolinea l’impegno del club per una cessione a titolo definitivo di Bennacer. Il Milan non sta più considerando soluzioni temporanee per il talentuoso centrocampista, che è stato una figura chiave nelle ultime stagioni ma ha anche affrontato periodi di infortunio. Questa posizione ferma suggerisce che il club sta cercando di generare fondi significativi dalla sua partenza, che verrebbero poi reinvestiti nella squadra, mentre Allegri, il nuovo allenatore del Milan, cerca di plasmare la sua squadra per la prossima stagione.

La preferenza per un trasferimento permanente è una decisione strategica. Un accordo di prestito, anche con opzione di acquisto, spesso ritarda i benefici finanziari sostanziali e non fornisce il capitale immediato che il Milan sembra cercare. Insistendo su una vendita diretta, il club può snellire la sua pianificazione finanziaria e accelerare le sue attività sul mercato, elementi cruciali per una squadra con grandi ambizioni sotto la sua nuova gestione.

L’attenzione del Milan si è ora spostata, secondo quanto riportato, verso il Medio Oriente. Il report di Daniele Longo indica che i rossoneri sono attivamente impegnati in discussioni con “un paio di club dell’Arabia Saudita“. Questo sviluppo non sorprende, data la notevole potenza finanziaria delle squadre della Saudi Pro League e la loro crescente disponibilità a investire pesantemente nei talenti europei. Per Bennacer, un trasferimento in Arabia Saudita potrebbe offrire un contratto redditizio e una nuova sfida, mentre per il Milan, rappresenta la via più diretta per ottenere una significativa commissione di trasferimento.

La potenziale partenza di Bennacer creerebbe senza dubbio un vuoto nel centrocampo del Milan. Il suo gioco dinamico, la sua visione e i suoi contributi difensivi sono stati inestimabili. Tuttavia, con Igli Tare alla guida come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore, il club è chiaramente pronto a prendere decisioni audaci per rimodellare la squadra. I fondi generati dalla vendita di Bennacer fornirebbero una flessibilità cruciale a Tare per perseguire gli obiettivi di mercato di Allegri e rafforzare altre aree della squadra.

Questo sviluppo evidenzia la politica di trasferimento in evoluzione del Milan, che privilegia la stabilità finanziaria a lungo termine e la costruzione strategica della squadra. Il rifiuto della proposta di prestito del Marsiglia e la svolta verso i club arabi dimostrano una chiara intenzione di massimizzare il valore dei loro beni. Man mano che i negoziati con i club dell’Arabia Saudita progrediranno, il mondo del calcio osserverà come il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, reinvestirà questi potenziali fondi per rafforzare le proprie ambizioni per le prossime stagioni. Le prossime settimane si preannunciano intense per i rossoneri, che mirano a definire il futuro di Bennacer e a continuare a costruire una squadra competitiva.