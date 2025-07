Estupinan Milan, Allegri pronto a far esordire subito il terzino sinistro? La clamorosa indiscrezione

Estupinan Milan, il terzino, nuovo acquisto rossonero, potrebbe esordire già sabato contro il Liverpool in amichevole

L’arrivo di Pervis Estupiñán nel calciomercato Milan sta catalizzando l’attenzione dei tifosi rossoneri e degli addetti ai lavori. Il talentuoso terzino ecuadoriano, primo nella storia del club meneghino, si prepara a calcare i campi con la gloriosa maglia del Diavolo, portando con sé un bagaglio di esperienza internazionale e la promessa di rinforzare la fascia sinistra. Come riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, l’integrazione di Estupiñán nella squadra è attesa con grande interesse, specialmente in vista delle prossime sfide amichevoli che vedranno il Milan impegnato nel suo tour asiatico.

Secondo Guidi, Estupiñán raggiungerà Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, e il resto della squadra proprio alla vigilia dell’amichevole contro il Liverpool. Questa partita, un banco di prova significativo contro una delle squadre più blasonate d’Europa, potrebbe già essere l’occasione per vedere all’opera il difensore. L’ecuadoriano vanta infatti una notevole esperienza contro i “Reds” maturata durante la sua permanenza al Brighton, un fattore che potrebbe facilitare il suo inserimento e la sua capacità di adattamento al calcio italiano. La sua conoscenza degli avversari di alto livello sarà senza dubbio una risorsa preziosa per Allegri, che potrà contare su un giocatore già abituato a confrontarsi con le grandi sfide.

Un aspetto cruciale sottolineato da Guidi è la condizione fisica di Estupiñán. Il giocatore si stava già allenando regolarmente con il suo precedente club e ha persino disputato un tempo di gioco nel test contro lo Stoke City lo scorso 16 luglio. Questa prontezza atletica è una notizia eccellente per il Milan e per il Direttore Sportivo Igli Tare, che ha lavorato per portare a termine questa operazione. Avere un acquisto subito “pronto all’uso” riduce i tempi di adattamento e permette ad Allegri di inserirlo nei meccanismi di squadra senza ritardi. La sua immediata disponibilità è un segnale positivo e un vantaggio significativo per la preparazione estiva del club.

L’entusiasmo attorno a Estupiñán è palpabile anche per la sua scelta del numero di maglia: il “2”. Questo numero, storico per il Milan, è stato indossato in passato dall’ex capitano Davide Calabria, conferendo un ulteriore significato al suo arrivo. Scegliere un numero così iconico dimostra forse la consapevolezza del peso della maglia e la volontà di lasciare un segno indelebile nella storia rossonera. La speranza è che Estupiñán possa ripercorrere le orme dei grandi terzini che hanno vestito questa maglia, contribuendo con le sue prestazioni alla crescita e ai successi futuri del Milan.

Il ruolo di Igli Tare, il nuovo DS del Milan, è stato fondamentale in questa operazione di mercato. La sua capacità di identificare e attrarre talenti come Estupiñán dimostra una chiara strategia volta a rafforzare la rosa con elementi di qualità e prospettiva. Insieme a Massimiliano Allegri, Tare sta plasmando il nuovo Milan, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. L’acquisto di Estupiñán è solo uno dei tasselli di un progetto più ampio, che vede la sinergia tra dirigenza e staff tecnico come chiave per il successo. I tifosi attendono ora di vederlo in campo, fiduciosi che il “primo ecuadoriano nella storia del Milan” possa diventare un pilastro fondamentale per il futuro del club.