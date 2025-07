Estupinan: un nuovo ingresso nella Top 4 dei terzini più costosi del Milan. Il dato non mente

Estupinan, il nuovo terzino sinistro rossonero entra nella top 4 degli esterni difensivi più costosi della storia. Il dato non mente

Secondo Sky Sport, il calciomercato Milan ha recentemente piazzato Pervis Estupiñán al quarto posto nella classifica dei terzini più costosi mai acquistati dal club rossonero. Un dato che sottolinea l’importanza e l’investimento strategico che la società sta riversando nel reparto difensivo, in particolare sulle fasce laterali, fondamentali per il gioco moderno. Questo acquisto evidenzia la volontà del Milan di rinforzare una rosa già competitiva, con un occhio di riguardo alla qualità e al potenziale di crescita dei singoli giocatori.

L’arrivo di Estupiñán si inserisce in un contesto di rinnovamento e ambizione per il Milan. La società ha infatti da poco accolto due figure chiave: Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. La loro sinergia sarà cruciale per le future strategie di mercato e per lo sviluppo tattico della squadra. Tare, con la sua comprovata esperienza nel reperire talenti e nel costruire rose vincenti, e Allegri, noto per la sua capacità di plasmare squadre solide e vincenti, rappresentano una garanzia per il futuro del club.

La Classifica dei Terzini Più Cari del Milan

Estupiñán si posiziona alle spalle di un podio di nomi illustri che hanno segnato la storia recente del mercato milanista. Al primo posto troviamo Andrea Conti, acquistato per ben 24 milioni di euro. Un investimento significativo che all’epoca fece molto discutere, ma che evidenziò la fiducia del club nelle potenzialità del terzino italiano. La sua carriera al Milan è stata purtroppo segnata da infortuni, ma il suo valore di mercato rimane un riferimento.

Subito dopo Conti, al secondo posto, figura Theo Hernández, con un costo di 22.8 milioni di euro. Theo è diventato in breve tempo uno dei pilastri della squadra, un terzino moderno capace di coniugare fase difensiva e apporto offensivo con straordinaria efficacia. Le sue incursioni sulla fascia sinistra, la sua velocità e la sua capacità di segnare gol importanti lo hanno reso un idolo dei tifosi e uno dei migliori nel suo ruolo a livello internazionale. Il suo acquisto si è rivelato un vero e proprio colpo di genio per il Milan.

Completa il podio Diego Laxalt, con un investimento di 19 milioni di euro. Nonostante le aspettative, Laxalt non è riuscito a lasciare un’impronta significativa nella rosa rossonera, finendo per essere ceduto dopo un periodo in cui non ha brillato con la maglia del Milan. Il suo acquisto rappresenta un esempio di come il mercato possa riservare sorprese, sia positive che negative, e come le valutazioni iniziali non sempre si traducano in successo sul campo.

L’ingresso di Estupiñán in questa classifica evidenzia la strategia del Milan di investire su giocatori con un alto potenziale, capaci di dare un contributo immediato ma anche di crescere nel tempo. L’attesa è alta per vedere come il terzino ecuadoriano si integrerà nel sistema di Allegri e quanto potrà contribuire ai futuri successi del club. Il Milan continua a guardare al futuro con ottimismo, puntando su investimenti mirati e su una gestione attenta della squadra e del mercato.