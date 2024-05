Dutu Milan, il giovane difensore nel mirino dei rossoneri: TUTTI i dettagli sul suo futuro

Nel mirino del calciomercato Milan c’è un nome nuovo per la difesa: Matteo Dutu. Ecco il piano del club rossonero per il progetto U23

Per la difesa il calciomercato Milan starebbe monitorando la situazione di Matteo Dutu, giovane difensore classe 2005 dal settore giovanile della Lazio.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il club rossonero avrebbe messo nel mirino il centrale difensivo per il progetto Under 23, ma c’è un’ostacolo. Infatti, il club biancoceleste è in trattativa per rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.