Caldirola: «Colpani e Di Gregorio nel mirino del Milan? Mi auguro questo per il loro futuro». Le sue dichiarazioni

Luca Caldirola, difensore del Monza, a margine della 29esima edizione del Premio Gentlemen FairPlay ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Colpani e Di Gregorio, accostati anche al Milan.

CALDIROLA – «Bello, perché vuol dire che è stato fatto un grande lavoro, che i ragazzi hanno lavorato bene. Penso a Di Gregorio e Colpani, con cui ho un rapporto anche extra-campo, e vederli accostati a grandi squadre è bello. Due anni fa eravamo in Serie B a lottare per la Serie A. E’ bello che le grandi squadre guardino in casa Monza per rubare qualche giocatore. Io spero che rimangano tutti, ma vedremo cosa accadrà»