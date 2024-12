Parolo commenta: «In campionato il Milan ha avuto più problemi di altre, eppure...»

Fonseca Milan, Marco Parolo, ex centrocampista e noto opinionista, ha analizzato il momento del club rossonero: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Marco Parolo ha analizzato così il momento del Milan:

PAROLE – «È quella che zoppica di più, è quella che in campionato ha avuto più problemi. Però è anche quella che mi sembra più corta: la Juve ha fuori dei giocatori, il Milan non ha fuori dei giocatori. Fonseca arriva alla partita contro l’Atalanta e fa fatica a cambiarli, li tiene in campo tutti. Si fa male Pulisic ed il piano partita quasi cambia ed iniziano a soffrire il ritmo dell’Atalanta. Non ha tante alternative. Fonseca ci prova, in tante partite prova a mettere un tema diverso da sviluppare ma non vedo questa padronanza del gioco e dell’idea. Mercato? In mezzo al campo hanno bisogno di trovare un terzo uomo, è da vedere Bennacer come rientra. A destra sta giocando Musah, magari serve qualche gol in più… In quel ruolo lì, con Pulisic spostato in mezzo, mi aspetterei un colpo».