Milan Femminile, Vigilucci festeggia il rinnovo: «Vuol dire tanto, l’obiettivo deve essere questo»

Valery Viglilucci ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dopo il rinnovo con il Milan Femminile

LE PAROLE – «Per me questa fiducia vuol dire tanto, vuol dire che l’impegno che ho messo in questi due anni è stato importante e il cambiamento che ho fatto è stato il punto giusto di ripartenza anche mio. Faccio un lavoro di miglioramento costante anche su me stessa e per questo è molto importante questo rinnovo. In queste due stagioni al Milan sono cresciuta dal punto di vista mentale, l’obiettivo e tornare a lottare per vincere il campionato e tornare in Champions. Volevo ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto quest’anno e spero che l’anno prossimo siano ancor di più a sostenere tutte noi e il Milan in generale»