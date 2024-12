Milan Stella Rossa, Galli sicuro: «I rossoneri vanno meglio in Europa per un motivo molto preciso. Ecco cosa soffrono in Italia»

Milan Stella Rossa, Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha commentato il momento della squadra di Fonseca: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato così in vista di Milan-Stella Rossa:

PAROLE – «Non c’è continuità di risultati, tanti cambi e tanti giocatori nuovi. E anche una dirigenza nuova. Sta pagando più dl dovuto. In Serie A non riesce a fare la stessa continuità che ha in Europa in questo momento, speriamo il più a lungo possibile. Soffre molto i tatticismi italiani. Noi siamo il campionato non più spettacolare ma sicuramente il più difficile, ogni partita è un esame. In Europa invece ce lo giochiamo a viso aperto, ed in questo il Milan riesce ad avere più successo».

