Allegri Milan, la rivelazione di Ordine lascia di stucco! Tecnico impressionato da questo aspetto

Allegri Milan, importante rivelazione di Franco Ordine: il tecnico livornese è rimasto impressionato dalla qualità dela rosa rossonera

Lunedì pomeriggio è stato un momento di grande interesse per i tifosi rossoneri, con Franco Ordine, stimato collega e profondo conoscitore delle dinamiche che animano il Milan, ospite d’eccezione su TMW Radio durante la trasmissione “Calciomercato e Ritiri”. Le sue parole, rilasciate in un’intervista che ha catturato l’attenzione di molti, hanno fornito spunti cruciali sia sul calciomercato del club che sulle prime impressioni del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, tornato a Milanello.

Il Calciomercato Rossonero: Tra Ritardi Apparenti e Imminenti Novità

La domanda cruciale, quella che tiene in sospeso la tifoseria milanista, è stata posta senza indugi: “Il Milan è in ritardo sul mercato?” La risposta di Ordineha offerto una prospettiva equilibrata e rassicurante, suggerendo che l’apparente lentezza sia in realtà una fase preparatoria a mosse imminenti. “Credo che in questa settimana qualcosa di concreto arriverà, anche in uscita,” ha affermato Ordine, indicando un dinamismo in atto, seppur non ancora del tutto visibile al grande pubblico.

Le sue anticipazioni sono state precise e concrete, lasciando intendere che il nuovo DS del Milan, Igli Tare, stia lavorando su più fronti. Tra le operazioni in fase avanzata, Ordine ha menzionato la cessione di Pobega al Bologna, definita già “fatta per 8 milioni”. Un’altra pedina in uscita, Emerson Royal, sembra anch’essa “in procinto di partire”, liberando spazi e risorse per i nuovi innesti.

Sul fronte acquisti, l’ottimismo di Ordine è palpabile. Il giornalista ha suggerito che le trattative per Jashari e per il difensore del Brighton possano “chiudersi ora”, segnando un’accelerazione significativa nelle strategie di mercato del Milan. La sua analisi ha poi allargato lo sguardo al contesto generale della Serie A, sottolineando che “è evidente che non si possa volere tutto subito, ma è così per molte squadre di Serie A.” Questo parallelismo serve a mitigare l’ansia dei tifosi, inquadrando la situazione del Milan in un contesto più ampio e meno allarmante. La chiosa di Ordine sul mercato rossonero è stata un invito alla riflessione sulla completezza della rosa: “Piuttosto mi sembra di capire che si debba vedere come sarà completata la squadra,” un’indicazione chiara che il lavoro di Tare è ancora in corso e mira a un assemblaggio organico e funzionale.

Il Ritorno di Allegri: Determinazione e Sorpresa Positiva

Il focus si è poi spostato sul ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, un evento che ha generato un misto di curiosità e aspettative. Ordine, che ha avuto modo di confrontarsi con il tecnico, ha restituito un’immagine di un Allegri profondamente cambiato e motivato. “L’ho trovato molto determinato, entusiasta di questa occasione,” ha rivelato Ordine, sottolineando la carica positiva che traspare dal nuovo timoniere del Milan. È chiaro che per Allegri questa nuova avventura non è solo un ritorno a casa, ma anche un’opportunità di riscatto: “vuole liquidare i conti con l’ultima esperienza juventina,” ha affermato il giornalista, evidenziando una forte spinta a dimostrare il proprio valore dopo un periodo meno brillante.

Ma la vera sorpresa, stando alle parole di Ordine, risiede nella reazione di Allegri alla rosa attuale del calciomercato Milan. “E l’ho trovato molto sorpreso dalla qualità tecnica della rosa del Milan,” ha dichiarato Ordine, un’affermazione che sicuramente farà piacere ai tifosi e che indica una prospettiva promettente per la prossima stagione. Questa sorpresa positiva di Allegri suggerisce che il tecnico vede nel gruppo attuale un potenziale ben superiore alle aspettative, un segnale incoraggiante che potrebbe tradursi in un gioco più propositivo e ambizioso sotto la sua guida.