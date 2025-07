Calciomercato Milan, Cafu promuove il nuovo Milan di Allegri e non solo... Le parole

Calciomercato Milan, Marcos Cafu, leggenda rossonera, ha parlato del nuovo corso di Allegri a Milanello e non solo: le dichiarazioni

L’ex icona del Milan, Cafu, ha offerto la sua autorevole prospettiva sul nuovo corso rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, in un’intervista esclusiva con la Gazzetta dello Sport. Il “Pendolino” brasiliano ha analizzato le mosse di mercato, con un focus sui potenziali acquisti in difesa, e ha condiviso le sue previsioni sugli obiettivi del club per la prossima stagione, sottolineando l’importanza del lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan.

Cafu ha aperto la discussione con un’analisi approfondita su Pervis Estupiñán, il terzino sinistro del Brighton, individuato dal Milan come potenziale sostituto di Theo Hernández. Le sue parole sono state un vero e proprio endorsement: “L’ho visto più volte nelle qualificazioni al Mondiale ed è fortissimo. Uno adatto al Milan.” Interrogato su cosa lo avesse impressionato maggiormente del giocatore ecuadoriano, Cafu ha risposto con chiarezza: “La rapidità, la capacità di spingere e il fatto che non abbia nessuna paura a prendere iniziative personali quando la squadra ha bisogno.”

L’ombra di Theo Hernández potrebbe essere un peso per Estupiñán? Cafu non ha dubbi in merito: “Se uno in campo gioca bene, l’eredità di chi lo ha preceduto non la sente. E se Estupiñán è quello che ho visto con la nazionale…” Il passaggio dal campionato inglese a quello italiano, noto per la sua maggiore tatticità, non sembra preoccupare l’ex rossonero: “Il vostro campionato è più tattico rispetto a quello inglese, ma sono convinto che con i suoi mezzi fisici, Estupiñán possa fare bene ovunque. Nel ruolo di terzino sinistro trovare elementi più forti non è semplice.”

La conversazione si è poi spostata sulla ricerca di un terzino destro da parte del calciomercato Milan. Cafu ha menzionato Vanderson del Monaco, un nome che circola tra gli obiettivi rossoneri, nonostante il costo elevato: “È reduce da una stagione fantastica nella quale ha giocato molto e bene. E secondo me può crescere ancora tantissimo, non a caso è titolare con la nazionale di Ancelotti. Vanderson è un top.” Alla domanda su chi consiglierebbe al Milan per il ruolo di terzino destro, Cafu ha ammesso la difficoltà della scelta, indicando nomi di spicco: “Difficile. Hakimi credo sia il migliore al mondo in questo momento. Carvajal sta tornando dopo l’infortunio. Ho visto Doué che se non sbaglio i rossonero stanno seguendo: mi ha fatto una discreta impressione.”

La partenza per la tournée estiva senza i terzini titolari è un handicap per il Milan? Cafu ha mostrato serenità: “Avere il prima possibile la rosa al completo è un vantaggio, ma all’inizio del campionato manca più di un mese e il Milan si farà trovare pronto. Sono convinto che arriveranno i rinforzi giusti.”

L’attenzione si è poi spostata sulla figura del neo-allenatore Massimiliano Allegri: “Sulla sua scelta non ho dubbi: è uno che lavora bene e bisogna solo fargli tempo per mettere in pratica il suo calcio. I risultati arriveranno.”