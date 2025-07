Pato parla del Milan di Allegri alla vigilia dell’amichevole contro l’Arsenal! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan prosegue la sua tournée pre-stagionale tra Asia e Pacifico, facendo tappa a Singapore, dove domani, alle ore 13:30 italiane, affronterà in amichevole l’Arsenal. Oltre agli impegni sul campo, il club rossonero ha organizzato una serie di eventi commerciali e incontri con i tifosi, portando con sé due icone brasiliane che hanno vestito la maglia del Diavolo: Alexandre Pato e Serginho.

La presenza di Alexandre Pato, l’ex attaccante e un tempo “promessa” del calcio mondiale, noto per la sua velocità, la tecnica raffinata e i gol spettacolari, ha generato grande entusiasmo. Pato, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tifosi rossoneri nonostante gli infortuni che ne hanno limitato la carriera, è stato intervistato da Sky Sport, riaccendendo i riflettori sul suo legame con il club e non solo.

È cambiato Allegri?

“Come persona no, è ugualissimo. Penso che in questo momento è quello di cui il Milan ha bisogno. È rispettato dai giocatori, è uno che ha vinto, conosce molto bene il Milan. Sono sicuro che saprà mettere in campo quello di cui i giocatori hanno bisogno, sono davvero contento che lui è qui”.

Che possibilità ci sono che Allegri vinca lo scudetto e Ancelotti il Mondiale?

“Sarebbe perfetto. Penso che possano riuscirci, anche se non è facile. Non vedo l’ora che inizino a lavorare. Vedo già come i giocatori guardano il mister, sono sicuro che farà benissimo. A fine anno speriamo di essere in Champions League e speriamo di poter vincere già quest’anno”.

Curioso di vedere Modric?

“Sì, sono curioso. Ho visto che era lì, ho visto la sua maglia al Milan Store… Gli auguro il meglio, lui è davvero un campione. Spero che possa portare tutta la sua esperienza qua al Milan”.