Calciomercato Milan, il Diavolo sogna il grande ritorno! Ipotesi da non credere, i tifosi sperano

Calciomercato Milan, i rossoneri sognano il grande ritorno di Sandro Tonali: il centrocampista vuole lasciare il Newcastle e spinge per il trasferimento

Clamorosa indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan dei prossimi mesi.

Tonali-Newcastle, qualcosa si è rotto. E Sandro vorrebbe tornare in Italia Brilla in azzurro ma in Premier no: va spesso in panchina ed è sempre più marginale nelle gerarchie di Howe. Ma chi si può permettere i suoi 9 milioni di ingaggio? Tonali: la nostalgia è tanta, evidentemente Newcastle lo intristisce. E le voci di mercato da qualche settimana ipotizzano una soluzione clamorosa: il ritorno all’amato Milan. Sì, perché Tonali non ha mai nascosto la sua passione da tifoso rossonero.