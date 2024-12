Calabria Milan, il capitano è in vantaggio su Emerson Royal: può tornare titolare contro la Stella Rossa. La possibile decisione

Calabria potrebbe vincere il ballottaggio con Emerson Royal e giocare titolare nel Milan domani sera contro la Stella Rossa.

E’ questa, secondo Sky Sport, la possibile decisione che prenderà Fonseca per il ruolo di terzino destro in Champions League. Il capitano del Milan aveva giocato titolare anche contro lo Slovan Bratislava, mentre in Coppa Italia col Sassuolo aveva pure segnato un gol.