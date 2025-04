Calciomercato Milan, tutti pazzi per Thiaw in Bundesliga: la situazione è attualmente questa. Le ultimissime sui rossoneri

Emergono grandi novità per il calciomercato Milan sul fronte Malick Thiaw, difensore ex Schalke 04. Come riportato dal noto giornalista Christian Falk il difensore di nazionalità tedesca gode di davvero tanti estimatori in Bundesliga.

Nello specifico è iniziato un duello tra il Bayer Monaco e il Bayer Leverkusen con i secondi citati attualmente in vantaggio nella corsa al difensore anche della nazionale tedesca.