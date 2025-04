Infortunio Walker, il Milan ha una speranza: ecco quando può tornare

Condividi via email

Infortunio Walker, il terzino inglese ha subito un intervento al gomito. Questa la notizia sul suo rientro in campo

Kyle Walker ha subito un intervento al gomito, il giocatore dovrebbe restare fermo sicuramente anche per Milan-Atalanta, prossimo turno di campionato in programma domenica 20 aprile. Conceicao ha detto che non si hanno certezze sul suo rientro, ma c’è una speranza.

Il tecnico portoghese spera di riaverlo tra i convocati in occasione di Inter-Milan semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma mercoledì 23 aprile.