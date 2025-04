Milan Futuro, cambia la classifica del girone B? La Lucchese firma l’istanza di fallimento. Segui le ultimissime sul club rossonero

Novità per il Milan Futuro e per il mantenimento della categoria. La Lucchese, attualmente in 16esima posizione a +3 sui rossoneri, ha firmato le carte per l’istanza di fallimento del club.

Destinata a cambiare, quindi, la situazione in classifica del girone B di Serie C. La squadra toscana dovrebbe comunque scendere in campo nel weekend contro la Vis Pesaro. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.