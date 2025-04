Condividi via email

Milan Futuro, Camarda spiega le difficoltà riscontrate in Serie C dalla squadra. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Milan Tv da Francesco Camarda. Il giovane attaccante ha parlato delle problematiche riscontrate in Serie C dalla squadra.

DIFFICOLTA’ MILAN FUTURO – “La cosa che notavo sempre è che nonostante le sconfitte c’erano dei giorni in cui eravamo proprio giù, anche perché la classifica è quella che è. Passavano dei giorni, si facevano dei discorsi di squadra e l’umore saliva”.