Conceicao Milan, clamoroso intreccio di panchine! Cosa sta succedendo in queste ore: tutti i dettagli e le novità

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Sergio Conceicao, uno degli allenatori accostati al Milan nel corso di queste ultime settimane.

Stando a quanto riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, l’Olympique Marsiglia starebbe tentando di inserirsi concretamente nella corsa al tecnico del Porto. Longoria in persona è volato in Portogallo per incontrare l’allenatore e cercare di convincerlo a sposare il progetto dei francesi.