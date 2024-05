Gasperini difende De Ketelaere: «Voglio dire solo questa cosa». Le parole sull’ex Milan

Gasperini difende De Ketelaere: «Voglio dire solo questa cosa». Le parole dell’allenatore dell’Atalanta sull’ex Milan

Gian Piero Gasperini ha parlato in occasione del Media Open Day UEFA in vista della finale di Europa League di mercoledì prossimo. Il tecnico della Dea ha parlato anche di Charles De Ketelaere: le sue parole sull’ex Milan.

GASPERINI – «Non è che se ieri sera ha fatto fatica ho cambiato opinione, solo per un tempo giocato non benissimo. Rimangono tutti gli apprezzamenti fatti negli ultimi mesi, poi da qui a mercoledì vedremo. Davanti c’è lui, c’è Scamacca, c’è Lookman, c’è Miranchuk e c’è Touré, fortunatamente abbiamo qualche giorno per decidere chi giocherà. L’esempio di De Ketelaere è perfetto, tre giorni prima con la Roma è stato esaltato, ieri è stato massacrato. Non ci si può basare su una singola partita, la valutazione è molto più estesa. Forse non ha recuperato dal punto di vista fisico o nervoso, queste sono componenti che vanno controllate ma una reazione ci sarà. La reazione ci sarà nella prestazione e c’è stata anche ieri, poi purtroppo il risultato non è stato favorevole»