Giuliani Milan Femminile, rinnovo vicino per la giocatrice rossonera? La SITUAZIONE dopo il primo contatto con la dirigenza: i dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Maninetti su X, Laura Giuliani è vicina al rinnovo con il Milan Femminile.

C’è stato un contatto in questi giorni tra la dirigenza rossonera e la giocatrice rossonera, ma al momento non c’è ancora nulla di nero su bianco e si sta lavorando in merito. Dunque, manca sempre meno al prolungamento del contratto per la numero 1 della formazione rossonera.