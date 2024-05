Zeroli a tutto tondo: «Mi ispiro a Bellingham. L’esordio in prima squadra un sogno. Su mister Abate vi racconto questa cosa»

Kevin Zeroli, centrocampista del Milan Primavera, ha parlato così della stagione durante i Primavera Football Awards di Sportitalia

BILANCIO DELL’ANNO – «Sicuramente è stata un’annata molto positiva. Sono molto contento di ricevere questo premio, vi ringrazio, e speriamo di arrivare più avanti possibile ai playoff».

EMOZIONE PIU’ GRANDE – «Sicuramente l’esordio in prima squadra. È stata una grandissima emozione. Esordire davanti ai nostri tifosi a San Siro credo che sia il sogno di tutti i bambini che iniziano a praticare questo sport».

GRUPPO – «Siamo un gruppo molto unito, una famiglia. Credo che il mister sia stato molto bravo a integrarsi nel gruppo e crearne uno solido e positivo. Siamo molto contenti e proviamo a dare sempre il massimo».

RECUPERARE ENERGIE PER I PLAYOFF – «Le energie per queste fasi finali ci sono. Diamo il massimo, lavoriamo tanto durante la settimana per arrivare più in fondo possibile e magari alzare la coppa».

ABATE – «È molto tosto, abbastanza severo. Però come ho detto prima ha creato un grandissimo gruppo ed ha creato un bellissimo legame con tutti noi».

A CHI SI ISPIRA – «A Bellingham».