Leao Milan, che elogio di Stefano Borghi: «Con lui è tutto più facile!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Stefano Borghi, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato la crescita di Leao nelle ultime settimane al Milan. Di seguito le sue dichiarazioni sul numero 10 della squadra rossonera.

BORGHI – «È scontato dire che Leao fa la differenza in una squadra come il Milan. Se è al 100% permette di fare queste strisce nonostante prestazioni non sempre eccezionali. Quando fai punti sembra tutto più bello e per farli hai bisogno di un Leao così».