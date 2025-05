Leao a Mediaset: «Non c’è tanto da dire, vogliamo vincere. Gol in finale? Ho un messaggio per i nostri tifosi»

Leao ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dall’inizio della finale di Coppa Italia Milan-Bologna: le sue parole

LA PARTITA – «Non c’è tanto da dire, vogliamo entrare in campo e vincere per regalare una gioia ai nostri tifosi. Tutti qua vogliamo aiutare per il bene della squadra. Non mi importa chi fa gol. Solo reti in trasferta? Non è una cosa che ho in testa, a me interessa solamente vincere».