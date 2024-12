Zirkzee Milan, non solo la Juve: sull’olandese c’è anche un altro top club. Rossoneri defilati

Zirkzee Milan, sull’olandese del Manchester United ed ex obiettivo dei rossoneri c’è anche il Napoli oltre alla Juve. Ultime

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, Conte avrebbe chiesto a Manna anche di valutare tutte le strade che portano a Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan in estate, già per il calciomercato di gennaio.

Una trattativa che dipende dalla possibile cessione di Victor Osimhen che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Anche il nigeriano è stato accostato ai rossoneri. Prossime settimane decisive per capire se le due ipotesi potranno decollare: rossoneri ormai defilati.