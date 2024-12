D’Ottavio Milan, Ibrahimovic e Furlani scelgono il sostituto: la decisione per il nuovo DS. Ecco il nome in pole position e il motivo

Il nuovo DS del Milan con ogni probabilità sarà Dario Aduasio che prenderà il posto di Antonio D’Ottavio dopo l’esonero.

E’ questo, secondo quanto riferito da Nicolò Schira via Twitter, il nome in pole position per Ibrahimovic e Furlani. I due dirigenti, infatti, stimano molto Aduasio per il lavoro svolto da segretario generale, tra cui quello in rappresentanza del club nei sorteggi Uefa. Il possibile sostituto di D’Ottavio ha lavorato con Fidelis Andria e Arzachena ed è qualificato come direttore sportivo dal 2017.