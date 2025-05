Walker, il Milan riflette sul suo futuro: servono 5 milioni. Un elemento farà la differenza

Walker potrebbe lasciare il Milan a fine stagione? Ecco le ultime riflessioni del club sulla sua situazione

Il Milan riflette sul futuro di Kyle Walker, arrivato nel mercato di gennaio. Non ha fatto male in questi mesi, però non sembrerebbe abbastanza per la permanenza nel club. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

I 5 milioni di euro di riscatto potrebbero essere esercitati qualora il tecnico del 2025/2026 dovesse giocare a 3, modulo in cui lui sarebbe un jolly della fascia destra, in caso contrario sembrerebbe molto difficile.