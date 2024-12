Pulisic Milan, l’americano lancia il documentario sulla sua vita: risposta bellissima. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Pulisic, intervistato al The Athletic, ha rilasciato una bella risposta riguardo ai suoi miglioramenti. Di seguito le parole del giocatore del Milan ex Chelsea.

DOCUMENTARIO SULLA SUA VITA – «Quando ho guardato quella parte del primo episodio mi sono detto: “Cavolo, sono davvero goffo: tutti mi vedranno come un ragazzo noioso che non vuole mostrare la sua vita. Spero che la gente capisca che c’è dell’altro in me. Uno dei miei obiettivi più grandi è quello di ispirare la prossima generazione di calciatori e il mio Paese e di far emozionare la gente. La Coppa del Mondo sta per arrivare negli Stati Uniti e il movimento calcistico è grande come non lo è mai stato. Mi sembra il momento giusto. Alcuni di noi sono più introversi, altri più estroversi. Spero che alcune persone possano vedere questo documentario e pensare: ‘Mi riconosco in lui’. Spero che vedano come sono come persona e si rendano conto che forse non tutte le star del calcio vogliono essere così affascinanti e sempre sotto i riflettori. Spero che vedano che io sono un po’ l’opposto e che vedano alcune delle lotte che affronto quotidianamente come americano che combatte in Europa per cercare di essere uno dei migliori giocatori del mondo».