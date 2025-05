Mercato Milan, Joao Felix ha più ipotesi: non resterà al Milan! Le ultimissime

Mercato Milan, da risolvere il rebus legato a Joao Felix: i rossoneri non lo riscatteranno dal Chelsea, c’è l’ipotesi Flamengo

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, il destino di João Félix nel prossimo calciomercato Milan sembra essere segnato. Il Flamengo ha avviato i colloqui per ingaggiare il talento portoghese, attualmente in prestito al Milan dal Chelsea. L’idea del club brasiliano sarebbe quella di fare un’operazione di prestito con diritto di riscatto.

Il Flamengo sta cercando di ingaggiare João Félix, che ha attirato l’attenzione dei giganti brasiliani con le sue prestazioni. Anche il Benfica sembra essere interessato al giocatore, aumentando le possibilità di un trasferimento. João Félix è in prestito al Milan dal Chelsea e non sembra destinato a rimanere in Italia a lungo termine, dato che il Milan non ha intenzione di riscattarlo.