Memorial Claudio Lippi, tanti ex Milan nell’11^ edizione: la partitella finisce 3-1. Ecco com’è andata e tutti i protagonisti in campo

Memorial Claudio Lippi, tanti ex Milan nell’11^ edizione: la partitella finisce 3-1. Com’è andata e tutti i protagonisti

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – È andato in scena questa sera al Puma House of Football l’11^ Memorial Claudio Lippi, in ricordo della voce storica di Milan Channel scomparso il 26 marzo 2013 in seguito ad un incidente stradale. Una partitella (due tempi da 30 minuti ciascuno), che ha visto protagonisti diversi personaggi del mondo dello sport (tra cui Legrottaglie, Budel, Inzaghi, Rolando Bianchi, Amelia, Zenoni, Ganz e i giornalisti Sky Di Stefano e Baiocchini) ma anche dello spettacolo (Ringo, Francesco Mandelli, Francesco Aquila vincitore di Masterchef, Drillionaire, Mazay). Il match amichevole è finito 3-1 per il Milan Rossonero: doppietta per Jacopo Rossini e rete di Rolando Bianchi. Ad accorciare le distanze per il Milan Bianco è stato Federico Brocchi, figlio dell’ex rossonero Cristian.

Milan Rossonero: Cassiere, Cavalli, Legrottaglie, Mandelli, Di Stefano, Caroso, Lanza, Budel, Inzaghi, Bianchi R., Aquila, Sciannamea, Ringo, Bianchi A., Specchia, Rossini, Boroni

Milan Bianco: Amelia, Prudenti, Zenoni C., Locatelli, Simo J, Mazay, Pellegatti, Baiocchini, Brocchi, Drillionaire, Ganz, Divella, Rosso, Bonfanti, Whittle, Garrincha, Finauro, Lollo

