MN24 - Abbiati al Memorial Claudio Lippi: «Ecco come valuto la stagione del Milan. Pioli? Ha riportato il Milan in alto. Sul nuovo allenatore...»

MN24 – Abbiati al Memorial Claudio Lippi: le dichiarazioni dell’ex portiere rossonero ai microfoni di Milannews24

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – L’ex portiere del Milan Abbiati ha parlato a margine del Memorial Claudio Lippi: le dichiarazioni ai microfoni di Milannews24.

RICORDO CLAUDIO LIPPI – «Un grande ricordo di un grande amico che purtroppo non c’è più. Ci prendevamo in giro perché quando giocavamo nei dilettanti mi aveva fatto gol».

SULLA STAGIONE DEL MILAN – «La valuto da 7 perché la squadra è arrivata seconda e raccoglie le conseguenze dell’Inter. Peccato per la Champions League. Maignan? C’è poco da dire è un ottimo portiere e anche quest’anno ha fatto bene».

NUOVO ALLENATORE – «Se devo fare un nome non te lo faccio perché non ho la più pallida. Pioli? I cicli iniziano e finiscono, bisogna dirgli grazie per quello che ha fatto perché ha riportato il Milan in alto».

COSA MANCA AL MILAN – «Con la partenza di Giroud servono uno o due attaccanti. La dirigenza sa benissimo cosa manca per competere al livello dei cugini».

POSSIBILI USCITE – «Non è detto che debbano vendere per forza, spero che nessuno tra Maignan, Leao e Theo vadano via. Sono uno dei portieri e terzini più forti al mondo e Rafa può crescere ancora».