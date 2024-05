MN24 - Amelia al Memorial Claudio Lippi: «Il lavoro di Pioli è stato eccellente. Donnarumma? Continuo a sentire stron**te. Sul nuovo allenatore e sulla stagione del Milan...»

MN24 – Amelia al Memorial Claudio Lippi: le dichiarazioni dell’ex portiere rossonero ai microfoni di Milannews24

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – L’ex portiere del Milan Amelia ha parlato a margine del Memorial Claudio Lippi: le dichiarazioni ai microfoni di Milannews24.

RICORDO LIPPI – «Era sempre con tutti noi, lo ricordiamo con grande piacere».

CRITICHE DONNARUMMA – «Siete voi che lo criticate, continuo a sentire stro**ate. Le partite della Ligue1 non le vede nessuno mentre io le vedo ed è sempre migliore in campo».

SULLA STAGIONE DEL MILAN – «Il Milan è arrivato secondo, l’Inter ha fatto una stagione incredibile, con mille difficoltà e problematiche. Ha fatto un campionato giusto ed è una squadra ben formata. C’è solo da capire l’unità di intenti per giocare il nuovo campionato. Il Milan ha già una rosa molto forte deve essere solo ritoccata, mi fido di Ibra e di quelli che sono dentro che sapranno cosa fare».

SU PIOLI E IL NUOVO ALLENATORE – «Il lavoro di Pioli è stato eccellente. Anche quest’anno siamo usciti per differenza reti dalla Champions e una è arrivata in finale e l’altra in semifinale. Il rigore di Giroud ha fatto la differenza sicuramente. Il Milan è una società solida che deve soltanto dare ai suoi tifosi una percezione di avere le idee chiare perché i tifosi lo vogliono sapere. Stiamo parlando di un club forte e stabile ma come hanno scritto i tifosi c’è una voglia di sentire cose chiare. Sul nuovo allenatore non voglio manco fare un nome perché ce ne sono tanti, staremo a vedere cosa deciderà il club».