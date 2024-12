Musah Milan, Fonseca difende l’americano: dichiarazioni inaspettate, ecco perchè

Musah Milan, il centrocampista americano è stato difeso da Paulo Fonseca in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Genoa, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così del gol presto contro la Stella Rossa:

ERRORE DI MUSAH SUL GOL DELLA STELLA ROSSA – «Non sono d’accordo e spiego perché. Fino a Cagliari abbiamo avuto questo problema di non difendere bene le situazioni di cross, non guardare l’attaccante ma solo la palla in area, la postura corporale. Dopo Cagliari mai abbiamo avuto questo problema. Abbiamo migliorato tanto, la partita di Bergamo non abbiamo mai avuto problemi, ma abbiamo preso un gol dove un giocatore si è seduto sulla schiena di Theo che è fallo in qualche parte del mondo. Dopo abbiamo avuto un problema su un corner. Non penso che il problema di difesa di area, ma di corner. La partita con la Stella Rossa abbiamo difeso bene le situazioni dentro l’area. Musah ha perso la palla e tiro di fuori, non è un problema specifico di difesa di area. Onestamente penso che in questo i nostri difensori hanno avuto tanto progresso».

