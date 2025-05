Furlani a Mediaset: «Stagione fallimentare del Milan. Ai tifosi dico questo»

Furlani al termine di Milan-Bologna è intervenuto ai microfoni di Canale 5 per commentare la finale di Coppa Italia persa

Giorgio Furlani, al termine di Milan–Bologna, finale di Coppa Italia persa, è intervenuto ai microfoni di Canale 5:

«Non possiamo negare, questa è una stagione fallimentare nonostante la vittoria in Supercoppa Italiana, siamo lontani dai traguardi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Condividiamo la delusione dei tifosi. Sono stati fatti vari errori e bisognerà guardare avanti e correggerli».

«Cardinale la pensa come me, per oggi e per la stagione. Tutti sappiamo quale sia il progetto del Milan. Futuro di giocatori, allenatori e dirigenza? Siamo a mezzanotte e mezza, non rispondo ora a questa domanda».