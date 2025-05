Conceicao in conferenza: «Delusione per tutti. Si è giocato poco, non cerco alibi», poi la risposta sul futuro

Conceicao al termine di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia, è intervenuto in conferenza stampa

SULLA SCONFITTA – «Delusione per un titolo perso. Delusione per tutti, per noi e per i tifosi. È stata una partita competitiva. Potevamo fare due gol nel primo tempo e non lo abbiamo fatto. Loro hanno creato su palle inattive. Nel secondo tempo dovevamo fare qualcosina in più. Poi si è giocato molto poco: sostituzioni, giocatori per terra. Tipico di una finale… Non voglio togliere merito al Bologna, ma si è giocato poco. Anche alcune decisioni arbitrali.. Non voglio trovare alibi».

FUTURO? – «Ho tanti pensieri su questa partita: le scelte che ho fatto, cosa è andato e cosa no. In questo momento la mia testa sta nel capire cosa non è andato oggi. Non c’è niente da fare perché abbiamo perso, ma c’è da finire la stagione con dignità. Dopo poi parliamo».

LUI RESPONSABILE – «Non è importante andare a caccia di chi è più responsabile. Sicuro io sono il leader della squadra e ci metto la faccia. Da quando sono arrivato qua, ho cercato di fare il meglio possibile».