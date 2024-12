Scudetto Milan, Thiago Motta rassegnato? Le parole dopo Juve Venezia non lasciano dubbi

Scudetto Milan, Thiago Motta, tecnico della Juve, ha analizzato la corsa al tricolore dopo il pareggio contro il Venezia

Intervenuto a DAZN dopo Juve-Venezia, Thiago Motta, allenatore della Juve accostato anche al Milan in estate, ha dichiarato:

RITARDO IN CLASSIFICA – «Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore che possiamo fare, non dobbiamo rimanere in questa posizione. Abbiamo un livello più alto, non è quella lì la nostra realtà. Dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo già dalla prossima partita. Dobbiamo lavorare bene, al massimo e di partita in partita cambiare questi risultati. Critiche giuste, non siamo dove dobbiamo essere».

SCUDETTO – «Abbiamo sempre parlato di partita in partita. Manca tantissimo, dobbiamo iniziare a fare le cose nel modo giusto dalla prossima partita. Solo così possiamo cambiare la situazione, se pensiamo alla classifica o al futuro perderemmo il presente per trovarci dove vogliamo in futuro».

LE PAROLE DI THIAGO MOTTA